Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'ya taziye mesajı

Son açıklamaya göre Libya'da meydana gelen sel nedeniyle en az 1500 kişi yaşamını yitirdi, kayıp kişi sayısı ise 7 bine ulaştı.

Dışişleri Bakanlığı, Libya'da meydana gelen Daniel kasırgasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Libya'yı dünden (10 Eylül) bu yana etkisi altına alan ve ülkenin özellikle doğu kıyılarını vuran Daniel kasırgası nedeniyle çok sayıda Libyalı kardeşimizin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz.

Dost ve kardeş Libya halkına ve Libya’ya başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Türkiye, her zaman olduğu gibi, bu doğal afet karşısında da kardeş Libya’ya her türlü desteği sağlamaya hazırdır."