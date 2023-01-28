Dışişleri Bakanlığı'ndan Kudüs'teki saldırıya kınama

Kudüs'te bir sinagog önünde gerçekleşen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırının ardından bir açıklama yapan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs’te 27 Ocak akşamı bir sinagoga düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, "Son dönemde bölgede artış gösteren saldırıların yeni bir şiddet sarmalına dönüşmesinden endişe duyuyor, tüm tarafları itidale ve bu tür olayların durdurulması için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile İsrail hükümeti ve halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.