Dışişleri Bakanlığı’ndan Kabil'deki patlamaya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Afganistan’ın başkenti Kabil’de bugün (17 Ağustos) bir camiye yönelik terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu insanlık dışı terör eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camide şiddetli patlama meydana geldiği açıklanmıştı. Patlamada en az 27 kişinin yaralandığı belirtilirken, resmi açıklama yapılmadı.