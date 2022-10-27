Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki türbe saldırısıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İran’ın Şiraz şehrinde Şah Çerağ Türbesi’ni hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir" ifadesi kullanıldı.

"Saldırının en güçlü şekilde kınandığı" bildirilen açıklamada, saldırıda hayatının kaybedenlerin ailelerine ve İran halkıyla hükümetine başsağlığı dilendi.

İran devlet televizyonu, dün Şiraz'daki Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran’ın Şiraz kentinde kutsal bir Şii türbesini hedef alan menfur ve hain terör saldırısını güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.(AA)