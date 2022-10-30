Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kore'ye taziye mesajı

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesinde dün gece Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 151 kişi hayatını kaybederken, 19'u ağır 82 kişi ise yaralanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, yaşanan olaya ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı mesaj şöyle:

"Kore Cumhuriyeti'nin başkenti Seul’de dün yaşanan izdiham nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaşamını yitirenlerin yakınları ile dost Kore Cumhuriyeti halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."