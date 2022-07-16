Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Göçmenleri Türkiye'ye gönderebiliriz' açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın, basına yansıyan "Başbakan olduğu takdirde göçmenleri Ruanda'ya gönderme planına Türkiye'yi de katma planı"na dair çıkan haberlere tepki gösterdi. Bilgiç, "Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de Muhafazakâr Parti liderliği için aday olan Dışişleri Bakanı Liz Truss, başbakan olduğu takdirde kamuoyunda tartışmalara neden olan göçmenleri Ruanda'ya gönderme planına Türkiye'yi de katmak istediğini söyledi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Truss, milletvekillerine eğer başbakan olursa iki ülke arasında müzakerelere başlayacağının sözünü verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, söz konusu çıkan haberlerle ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"Birleşik Krallık basınında, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın Başbakan olması halinde Ruanda'yla yapılan sığınma alanındaki işbirliği anlaşmasının bir benzerinin ülkemizle de yapılmasını talep edeceği yönünde haberler yer almıştır. Sayın Truss’a atfen basında yer alan bu iddiaların asılsız olmasını ümit ediyoruz. 8 yıldır dünyada en fazla mülteciye evsahipliği yapan ülkemizin üçüncü ülkelerin talebi üzerine daha fazla yük alması, bunun da ötesinde iltica hakkı konusundaki uluslararası düzenlemelerle bağdaşmayan bir yaklaşımın içinde yer alması sözkonusu değildir. Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir şekilde devralmayacaktır. Kaldı ki, bu tutumumuzu, geçtiğimiz yıl Afgan sığınmacılar konusunda çıkan benzer haberlerin ardından da kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu çerçevede, tüm ülkeleri, göç konusunda uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye ve eşit sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz"