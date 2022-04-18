Dışişleri Bakanlığı'ndan aşırı sağcıların eylemine dair açıklama

İsveç'in güneyinde, "Kuran yakıp üzerine domuz kanı dökmeyi" planlayan aşırı sağcı grupla polisin arasındaki çatışmalar yaşanmış ve bugüne kadar 3 kişi yaralanmıştı.

"İsveç’te İslam Düşmanlarının Kuran-ı Kerim’i Yakma Eylemleri Hk." başlığıyla yazılı açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı, açıklamada "Kuran-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırılar, ifade özgürlüğü kisvesi altında açıkça ve alenen nefret suçu işlenmesine göz yumulduğunu göstermiştir" ifadesine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında, dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen İslam’a, Müslümanlara, Kuran-ı Kerim’e ve ibadethanelere yönelik saldırıları ve provokasyonları bir kez daha en güçlü şekilde lanetliyoruz.

Son olarak İsveç’te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e yapılan aşağılık saldırılar geçmişten ders alınmadığını, İslam düşmanı ve ırkçı provokatif eylemlerin engellenmesinde halen tereddütlü davranıldığını, ifade özgürlüğü kisvesi altında açıkça ve alenen nefret suçu işlenmesine göz yumulduğunu göstermiştir.

Türkiye, İslam düşmanı ve ırkçı zihniyetin yarattığı tehdide karşı mücadelesini sürdürecektir.

Bu çerçevede, tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığı ve ırkçılığa karşı gerekli önlemleri almaya davet ediyor, bu tehdide karşı etkin ve caydırıcı adımların süratle atılmasını, sorumluların adalete teslim edilmesini bekliyoruz."