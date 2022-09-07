Dışişleri Bakanlığı'ndan Arap Ligi'nin açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi dün düzenlenen toplantısındaki Türkiye'ye yönelik karar ve ifadelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye aleyhine ifadelere tepki gösterilen açıklamada, "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyinin 6 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen 158. toplantısı, bir kez daha ülkemize yönelik mesnetsiz iddialar içeren karar ve açıklamalara sahne olmuştur. Bu karar ve açıklamaları tümüyle reddediyoruz" denildi.

Kararların, "Dar görüşlü ve kısa vadeli bazı münferit çıkarların tesiri altında" alındığı belirtilen açıklamada, "Bu kararlar Arap Ligi'ni, bölgesel sorunların çözümüne somut, yapıcı ve sürdürülebilir katkı sağlama imkanından mahrum bırakmaktadır" değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, önyargılı yaklaşımlara rağmen Türkiye'nin, milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik terör tehditleriyle mücadeleye, uluslararası hukukun ilke ve normları çerçevesinde devam edeceği bildirildi.

Türkiye'nin ayrılıkçı terörizme karşı yürüttüğü mücadelenin bölge ülkelerinin egemenlik, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması bakımından önem taşıdığı belirtilen açıklamada, "Türkiye, bölgede istikrar ve refahın tesisini ortak hedef olarak benimseyen tüm Arap Ligi üyesi ülkelerle çalışmaya hazır olduğunu bu vesileyle bir kez daha yinelemektedir" ifadelerine yer verildi.

Arap Ligi'nin Türkiye kararı

Arap Ligi'nin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıda, Türkiye'nin Libya, Irak ve Suriye gibi Kuzey Afrika ülkelerinde ve Orta Doğu'da Ankara'nın müdahalelerinin bölge güvenliğini "tehdit ettiği" belirtilerek, Türkiye'nin "provokasyonlarına son vermesi" gerektiği ifade edilmişti.

"Libya'daki Türk müdahalelerini" eleştiren Arap ülkeleri, "Türkiye'nin Suriye topraklarındaki saldırısını kınanarak" ve bu durumun Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ilkelerinin ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının "açık ihlali" olduğu bildirildi.