Dışişleri Bakanlığı: Vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları tavsiye edilmektedir

Dışişleri Bakanlığı "Ukrayna’nın Doğu Bölgelerine Seyahat ve Güvenlik Durumu Duyurusu" başlıklı bir duyuru yayımladı.
"Vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir" ifadesine yer verilen açıklama şöyle:
"Ukrayna’nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir.
Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ve Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi ile irtibata geçilmesi mümkündür"