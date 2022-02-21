ABD ve Avrupa'dan Rusya'ya 'yaptırım' açıklamaları

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıması kararını bekledikleri ve hemen yanıt vermeye hazır oldukları belirtildi.

Yapılan açıklamada, Biden'ın yakında ABD vatandaşlarına DHC ve LHC ile yatırım, ticaret ve finansman yapmalarını yasak getirecek bir kararı açıklayacağı duyuruldu.

AB: Yanıt vereceğiz

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptıkları ortak açıklamada, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlıklarının Rusya tarafından tanınmasına yaptırımlarla yanıt verecekleri yönünde söz verdi.

Almanya: Rusya'nın kararı uluslararası hukukun ihlalidir

Almanya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Rusya'nın Donbass'taki cumhuriyetleri tanıma kararının uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve tüm diplomatik çabalara karşın bir darbenin gerçekleştiğini savundu. Yapılan açıklamada, Rusya'nın aldığı kararı iptal etmesini istenirken, Minsk Anlaşmaları'na göre diplomasi yoluna dönüş çağrısı yapıldı.

Fransa'dan BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'ya karşı Avrupa'nın "hedeflenmiş yaptırımlar" uygulaması çağrısı yaparken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de Ukrayna gündemiyle acil toplanması çağrısında bulundu.

Letonya: Rusya'ya acil yaptırımlar getirilmeli

Letonya Hükümeti, Rusya Federasyonu'nun DHC ve LHC'nin tanınmasına ilişkin kararını kınadığını ilan etti. Letonya yetkilileri, müttefiklerine acilen Rusya'ya karşı yaptırım uygulamalarına geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Baltık ülkelerinden Rusya'ya yaptırım çağrısı

NATO üyesi olan üç Baltık ülkesi, Estonya, Letonya ve Litvanya hükümetleri, Avrupa Birliği'ne Rusya'ya yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB derhal yaptırım uygulamalı" dedi. Rinkevics, Letonya cumhurbaşkanı ve başbakanı ile yaptığı ortak açıklamada "Uluslararası toplum Rusya'nın saldırganlığını durdurmak ve Ukrayna'ya yardım etmek için mümkün olan en güçlü önlemleri almalıdır" dedi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis de, "Bu sürecin yaptırımlarla karşılanması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Litvanya Parlamentosu Başkanı yaptığı açıklamada, ayrılıkçı bölgedeki herhangi bir statü değişikliğini "asla tanımamak" için meclise bir önerge sunacağını ilan etti.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Minsk Anlaşmaları'na atıfta bulunarak, "Donetsk ve Luhansk ayrılıkçı 'cumhuriyetlerinin' Rusya tarafından tanınması, uluslararası hukukun tahammül edilemez bir ihlalidir. Bu aynı zamanda Minsk Anlaşmaları'ndan tek taraflı geri çekilme anlamına gelir" dedi.

Estonya Cumhurbaşkanı Alan Karis, Avrupa Birliği'ni "uluslararası hukuku kaba ve haksız yere çiğneyen" bu eylem dolayısıyla Rusya'ya yaptırım uygulamaya davet etti.

Üç Baltık ülkesinin dışişleri bakanlarının, bu hafta içerisinde "dayanışma" görüntüsü vermek için Ukrayna'yı birlikte ziyaret etmesi bekleniyor.