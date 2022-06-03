Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, ABD'ye Suriye'de gerekli tedbirleri almakta kararlı olduğunu bildirdi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Hatay'ı ziyaret eden ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ile telefonda görüştü.

Görüşmeye ilişkin şu açıklama yapıldı: