Dışişleri Bakanlığı: Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı bugün Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Suudi Arabistan’da 20 Mart sabahı çok sayıda noktaya İHA ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz" denildi.

Açıklamada "Bölgemizde huzur ve istikrarı bozmayı amaçlayan ve uluslararası hukuka da aykırı olan bu terör eylemleri hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu konuda Suudi Arabistan’la dayanışma içinde bulunuyoruz" ifadesine yer verildi.

Yemen silahlı güçlerince Suudi Arabistan'ın saldırılarına misilleme olarak düzenlenen saldırılarda Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'nun bir tesisi dahil çok sayıda tesis hedef alınmış, Suudi Arabistan Haber Ajansı saldırılarda can kaybı olmadığını duyurmuştu.