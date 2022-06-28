Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklamaya göre, Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi için düzenlenen toplantılarının dördüncüsü 1 Temmuz'da Viyana'da gerçekleşecek. Toplantının Türkiye’nin özel temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan’ın katılımıyla düzenleneceği duyuruldu.
Dışişleri Bakanlığı Ermenistan ile 'normalleşme' toplantısının tarihini açıkladı
Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ile normalleşme görüşmelerinin 1 Temmuz’da devam edeceğini açıkladı.
Haber Merkezi