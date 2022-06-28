Dışişleri Bakanlığı Ermenistan ile 'normalleşme' toplantısının tarihini açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ile normalleşme görüşmelerinin 1 Temmuz’da devam edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklamaya göre, Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi için düzenlenen toplantılarının dördüncüsü 1 Temmuz'da Viyana'da gerçekleşecek. Toplantının Türkiye’nin özel temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan’ın katılımıyla düzenleneceği duyuruldu.

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