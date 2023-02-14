Dışişleri Bakanlığı: Deprem bölgelerinde 9 bin 46 yabancı yabancı arama kurtarma personeli var

Dışişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, 9 bin 46 yabancı personelin arama kurtarma faaliyetlerinde yer aldığını duyurdu.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı, yurt dışından deprem bölgelerine gelen arama, kurtarma ve yardım ekiplerinin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada; 100 ülkenin yardım teklifinde bulunduğu, 82 ülkenin gönderdiği arama kurtarma ekiplerinin sahada olduğu belirtildi.

Sahada 9 bin 46 yabancı personelin bulunduğu aktarılan açıklamada, ekip gönderilmesi beklenen ülke sayısının 2, gelecek yabancı personel sayısının ise 497 olduğu ifade edildi.