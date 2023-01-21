Dışişleri Bakanlığı: Bu İslam düşmanı provokatif eyleme izin verilmesini kabul etmiyoruz

İsveç'te aşırı sağcı Rasmus Paludan, bugün Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği binası önünde Kuran yaktı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ise bu eylem için İsveç'e tepki gösterdi. Bakanlık, "Bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini kabul etmiyoruz" dedi.

Konuya ilişkin Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te bugün (21 Ocak) kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur. Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir. İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz."

Rasmus Paludan, İsveç'in NATO'ya katılma sürecinde Ankara ile olan müzakerelerin "ifade özgürlüğünü kaldırmayı amaçladığını" öne sürerek, bu eylemi yaptığını savundu.

Danimarka ve İsveç kökenli Paludan'ın partisi Stram Kurs (Sert Çizgi) İslam ve göç karşıtı bir politikaya sahip. Paludan daha önce de Kuran yakarak 'adını duyurmuştu'. Paludus'un eylemleri İsveç ve Danimarka ile sınırlı kalmazken 2020'de Fransa'da Kuran yakmaya çalışmış, ancak sınırdışı edilmişti.

Kuran yakmayı siyasi kampanyalarının temel malzemesi haline getiren Paludan, bunu "ifade özgürlüğünü desteklemek için" yaptığını iddia ediyor.