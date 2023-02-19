Dışişleri bakanlarının matematikle imtihanı: Davutoğlu'ndan sonra Baerbock'tan '360 derece' vakası

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Münih Güvenlik Konferansı'nda katıldığı söyleşide, Türkiye için tanıdık olan bir gaf yaptı.

Baerbock, söyleşide sorulan "Putin'in Rusya Devlet Başkanı olarak kalırsa Ukrayna güvende olur mu?" sorusuna yanlış matematik hesabı yaparak "Putin 360 derece değişmezse hayır" yanıtını verdi.

2015 yılında AKP hükümetinin dışişleri bakanı olan Ahmet Davutoğlu da, Show TV’de ‘Başbakan ile özel‘ programında o yıl Ankara’daki IŞİD saldırısına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu örgütlerin hepsinin, her birinin bir hesabı var. DEAŞ’ın en büyük hesabı ise şu: Onların kafasındaki İslam ile Türkiye’de yaşanan ve bizim savunduğumuz İslam arasında 180 derece değil 360 derece fark var” demişti.