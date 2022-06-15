Dışişleri Bakanı: İsveç ve Finlandiya'nın gönderdikleri belgeler beklentileri karşılamıyor

Çavuşoğlu, iki Kuzey Avrupa ülkesinin NATO üyeliği için Türkiye'ye gönderdikleri belgelerin 'beklentileri karşılamaktan çok uzak olduğunu' kendilerine ve NATO'ya ilettiklerini söyledi.

Haber Merkezi

İrlanda Dışişleri Bakanı Coveney'yle düzenlediği basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye'ye gönderdikleri belgelerin beklentileri karşılamaktan çok uzak olduğunu kendilerine ve NATO'ya ilettiklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvuruları konusunda, bu ülkeler ne zaman ve nasıl bu endişelerimizi karşılayacaklar? Top şu an onların tarafında. Onlardan da ayrıca mektup değil de yazılı bir şekilde cevapları beklediğimizi bir kere daha hatırlatmak isterim."

Tahıl krizine de değinen Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"4’lü bir toplantı olursa, kurulacak mekanizmanın denetimi dahil tüm konuları burada detaylı şekilde ele alınacak. Burada Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna da olacak. Herkesin endişelerinin giderilmesi lazım. Mayınlardan temizlemek yerine güvenli hatlar, güvenli bölgeler. Rusya’dan da olumlu cevap gelirse 4’lü toplantıyı İstanbul’da gerçekleştireceğiz."

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