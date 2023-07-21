Dışişleri Bakanı Fidan: Venezuela'ya yönelik yaptırımlara karşıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'Türkiye, barışın ve kalkınmanın garantisi'

Venezuela Dışişleri Bakanı Gil şu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'yi yükselen bir potansiyel ülke olarak görüyoruz. Barışın ve kalkınmanın garantisi olarak görüyoruz.."

'Umarım en kısa zamanda bu kriz çözülür'

Hakan Fidan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Türkiye olarak Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara ve dış müdahalelere karşıyız.

Birleşmiş Milletler ile birlikte Tahıl Anlaşması sürecini değerlendiriyoruz. Umarım en kısa zamanda bu kriz çözülür. Cumhurbaşkanımızın sürecin devamı için girişimleri sürüyor.

Ukrayna tahıllarının dünya pazarlarına erişiminin sağlanması, dünya gıda güvenliği açısından önemli.

Rusya'nın masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun dışındaki çözümlerin güvenliği tehlikeye atacak çözümler olma ihtimali fevkalade yüksek

Batı'da belli ülkelerde İslam düşmanlığı konusunda bir artış var. Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar bir salgına dönüşmeye başladı, şiddetle kınıyoruz. Tepkilerimiz akabinde İslam ülkeleri de ciddi bir tavır gösterdi. İslam İş birliği teşkilatı da bunun üzerine toplandı."