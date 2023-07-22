Dışişleri Bakanı Fidan, Brezilya Dışişleri Bakanı'yla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira telefonda iki ülkenin uluslararası kuruluşlardaki işbirliğini ele aldı.

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Hakan Fidan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülkenin uluslararası kuruluşlardaki işbirliği ele alındı. (AA)