Dışişleri Bakanı Fidan, Brezilya Dışişleri Bakanı'yla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Hakan Fidan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülkenin uluslararası kuruluşlardaki işbirliği ele alındı. (AA)