Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Hakan Fidan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile telefonda görüştü.
Görüşmede, iki ülkenin uluslararası kuruluşlardaki işbirliği ele alındı. (AA)
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Fidan, Brezilya Dışişleri Bakanı'yla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira telefonda iki ülkenin uluslararası kuruluşlardaki işbirliğini ele aldı.
Haber Merkezi
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Hakan Fidan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile telefonda görüştü.
Görüşmede, iki ülkenin uluslararası kuruluşlardaki işbirliği ele alındı. (AA)