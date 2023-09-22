Dışişleri Bakanı Fidan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında temaslarına devam eden Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la New York'taki Lotte Palace Hotel'de görüştü. Görüşme, yaklaşık 35 dakika sürdü.

Fidan, ayrıca BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib'le bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında New York'ta İsrail, Macaristan ve Belçika Dışişleri Bakanları'yla Türkevi'nde görüştü.

Fidan'ın, İsrail Dışişleri Bakanı'yla görüşmesinde, ekonomi, turizm ve konsolosluk başta olmak üzere ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Bakan Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında daha önce de farklı ülkelerden temsilcilerle ve dışişleri bakanlarıyla temaslarda bulunmuştu. (AA)