Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan New York Times açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pazar günü bombalı saldırının meydana geldiği İstanbul İstiklal Caddesi’ne gitti ve buraya karanfil bıraktı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "Her zaman insan hakları, haktan, hukuktan bahseden basın yayın organlarının da bu saldırıya sadece turizm açısından bakması ibretliktir" dedi.

Çavuşoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Türkiye 40 yıldır farklı terör örgütlerinden çok çekti. Ama güçlenerek yoluna devam etti. Halkımızın, özellikle Beyoğlu’ndaki esnafımızın dirayeti bizim en büyük gücümüzdür.

Bugün şu noktaya gelinceye kadar çok sayıda turist gördük. Uruguay'dan Malezya'ya kadar, Latin Amerika’dan Uzak Doğu Asya’ya kadar, Avrupa'nın farklı ülkelerinden, Körfez ülkelerine kadar Filistin’den Lübnan’a, İran’a kadar her yerden turistler var. Terör saldırısının farklı hedefleri var. Hiçbir hedefe ulaşamayacaklarını da gördüler. Terör örgütlerini Türkiye’den ve komşu bölgelerden temizlemeye devam edeceğiz.

ABD'de bir gazetenin böyle bir manşet attığını gördük. Terörle mücadelede bunların ikiyüzlülüğünü, çifte standardını her vesileyle vurguluyoruz. Bu terör saldırısını kim gerçekleştirdi; gerçi içeride de var, ‘PKK, PYD, YPG’ diyemeyenler. Bizde de var ama yurtdışında da maalesef bunları tekrar görüyoruz. Çifte standardın ve ikiyüzlülüğün örneklerini sergilemeye devam ediyorlar. Sonuçta, ‘Türkiye’nin turizmi etkilendi’ demek istiyorlar. Bir taraftan da ‘Türkiye’ye gitmeyin’ diyorlar.

Her zaman insan hakları, haktan, hukuktan bahseden basın yayın organlarının da bu saldırıya sadece turizm açısından bakması ibretliktir. Onlar ne derlerse desinler, onlar o terör örgütlerini desteklemeyi devam etsinler, silah vermeye, eğitim vermeye devam etsinler. Biz teröristlerin tepelerine binmeye devam edeceğiz." (ANKA)