Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov arasında heyetler arası görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 6-7 Nisan’da Türkiye’ye yaptığı ziyaretin ikinci gününde Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki bakan heyetler arası görüşme yaptı.

Çavuşoğlu'nun, Rus mevkidaşı Lavrov ile bugün ikili ve uluslararası gündemdeki çeşitli konuları müzakere etmesi ve ortak basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

İki bakan dün, Ankara’da iftarda bir araya gelmişti.