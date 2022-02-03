Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Kaymakcı, Rusya'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın Rusya Federasyonu'na ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Rusya Federasyonu’ndaki muhataplarıyla Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), uluslararası ekonomik kuruluşlar, Avrupa ve bölgesel konularda 4 Şubat 2022 tarihinde Moskova’da istişareler gerçekleştireceği bildirildi."
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın Rusya Federasyonu'nu Ziyareti Hk. https://t.co/XVwPsqtntc pic.twitter.com/ulWeEZT9UW— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 3, 2022