Dışişleri Bakan Yardımcısı: SİHA'lar Türkiye'nin Ukrayna'ya yardımı değil

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 8. gününde de devam ederken, Türkiye'nin Ukrayna'ya ihraç ettiği silahlı insansız hava araçlar (SİHA) yabancı basında sıkça yer almıştı.

"Türk SİHA'larının göz önünde olmasının Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirebileceği" iddialarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklamada geldi.

Sabah'tan Onur Şahanoğlu'na açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Bayraktar TB-2 SİHA'ların, Bay-Kar ile Ukrayna arasında yapılan "güçlü bir anlaşma" ile satıldığını belirtti.

Kıran, "Bayraktar özel bir firmamızın bir ürünü. Ukrayna da bu ürünü firmamızdan almak istemiş, aralarında da güçlü anlaşma yapmışlar. Bu ürünü temin etmiş. Bu dünyanın her yerinde böyle. Bugün Rusya'nın da, Amerikan'ın da özel savunma sanayii şirketleri var. Özel savunma sanayii şirketleri, ülkeler ile bu tip anlaşmalar yapabilir. Bu ülkeleri bağlayıcı bir nitelik teşkil etmez. Bu Türkiye'nin yaptığı bir yardım değil. Ukrayna'nın Türkiye'nin bir firmasından satın aldığı ürünler. Biz de elbette bu ürünler ile gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.