Dışişleri Bakan Yardımcısı Kırat, ‘MHP kampında’ konuştu

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve milletvekillerinin Kızılcahamam’daki iki günlük kampı dün başladı.

Kamp kapsamında MYK, MDK ve milletvekillerinin katıldığı basına kapalı toplantıda, ilk olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kırat, Türkiye’nin dış politikasına ve Ukrayna gündemine ilişkin sunum yaptı.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, daha önce bakanların ve yardımcılarının AKP’nin kampları ile teşkilat toplantılarına katılıp sunum yapmasına “parti devleti” eleştirileri yöneltilmişti.

Kırat’ın Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin kampında sunum yapması da dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Bakan yardımcısı Kırat, MHP’nin kampında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’ya yaptığı ziyaret kapsamında gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin MHP’yi bilgilendirdi.

‘Seçimlere hazırlıklı olun’

MHP lideri Bahçeli de partililere ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli’nin “tüm yöneticiler ve milletvekilleriyle, teşkilatın gelecek yıl yapılacak genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlıklı olmasını, saha çalışmalarına ağırlık verilmesini, özellikle muhalefetin söylemlerine karşı halka Cumhur İttifakı’nın tezlerinin anlatılmasını” istediği öğrenildi.

Bugün yapılacak kapanış oturumunda ise seçim sürecinde hem genel merkez hem teşkilat bazında yapılacak çalışmaların ele alınacağı, ülke sorunlarının değerlendirileceği, ayrıca TBMM’nin bu yılki faaliyetlerinin konuşulacağı öğrenildi.

AKP’li Cumhurbaşkanına ‘geçmiş olsun’ araması

Öte yandan MHP Genel Başkanı Bahçeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için “geçmiş olsun” dileğinde bulundu.

Bahçeli’nin Erdoğan’ı telefonla arayarak “acil şifa” dileklerini ilettiği bildirildi.