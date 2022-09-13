Disiplin Kurulu'na sevk edilen AKP yöneticisi: Çalarak çırparak bir yere varamazsınız

Partisinden ihraç edildiği ileri sürülen AKP Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Yasin Fırat Çiftçi, "Şahısları kullanarak Ali Cengiz oyunları ile yapacağınız siyaset bir ihale, bir petrol ruhsatı rantı ile gider duvara toslar" dedi.

Yerel gazeteci Mehmet Yetim'e konuşan Çiftçi, "İl Başkanlığının keyfe keder uygulaması yüzünden 3 defa üst üste toplantıya katılamadığımızı beyan etmişler. Ve bu yüzden bizleri parti il yönetiminden ihraç etmek için İl Disiplin Kurulu'na sevk ettiklerini duyduk" açıklamasında bulunmuştu.

'Ali Cengiz oyunları ile yapacağınız siyaset'

Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Çiftçi, isim vermeden "Çalarak çırparak bir yere varamazsınız" ifadelerini kullandı.

Çiftçi'nin açıklaması şöyle:

"Siyaset sabır ve sebat işidir. Şahısları kullanarak Ali Cengiz oyunları ile yapacağınız siyaset bir ihale, bir petrol ruhsatı rantı ile gider duvara toslar. Toplumdaki itibarınız da dağ gibi borçlarınız kadar olur. Çalarak çırparak bir yere varamazsınız."

Öte yandan Çiftçi'nin sosyal medya hesaplarında yer alan 'AKP Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı' ibaresinin kaldırıldığı görüldü.