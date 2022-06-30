Dış ticarette rekor açık

Türkiye'de dış ticaret açığı Mayıs ayında rekor düzeye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 155 artarak 10,60 milyar dolara yükseldi.

İhracat 2022 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 18,98 milyar dolar, ithalat yüzde 43,5 artarak 29,59 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Mayıs ayında yüzde 79,8 iken, 2022 Mayıs ayında yüzde 64,2'ye geriledi.