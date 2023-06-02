Dış ticaret açığı 56 milyar dolara yükseldi

Ticaret Bakanlığı, Mayıs ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Ocak-Mayıs ayları arasını kapsayan yılın ilk 5 ayında dış ticaret açığı yüzde 29,5 artarak 56 milyar 104 milyon dolara yükseldi.

Açıklanan verilere göre; Mayıs ayında ihracat yüzde 14,4 artarak 21,6 milyar dolara, ithalat ise yüzde 16 artarak 34,3 milyar dolara yükseldi.

Mayıs'ta dış ticaret açığı yüzde 18,8 büyüyerek 12,6 milyar dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise Mayıs'ta yüzde 63,1'e geriledi.

Dış ticaret açığı yüzde 29,5 arttı

Ocak-Mayıs arasını kapsayan yılın ilk 5 ayında ise ihracat yüzde 0,2 artarak 102,5 milyar dolara, ithalat ise yüzde 8,9 artarak 158,6 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ilk 5 ayda yıllık bazda yüzde 29,5 artarak 56,1 milyar doları geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise geçen senenin aynı döneminde yüzde 70,3 iken bu yılın ilk 5 ayında 64,6'ya geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı azaldı

Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 7,1 puan azalarak yüzde 70,1 olarak gerçekleşti. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 4,6 puan azalarak yüzde 77,4 olarak açıklandı.

Mayıs'ta en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 810 milyon dolar), ABD (1 milyar 307 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 51 milyon dolar) oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 47,5 oldu.

Mayıs'ta en fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla; Rusya Federasyonu (4 milyar 575 milyon dolar), Çin (4 milyar 347 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 672 milyon dolar) oldu. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 60,0 oldu.