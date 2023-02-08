Dış basında 'deprem' değerlendirmeleri: 'Erdoğan siyasi fırsata çevirebilir'

Türkiye'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dış basında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve kriz yönetimine ilişkin bazı değerlendirme yazıları yayınlandı.

1945 sitesinde 'Erdoğan'ın Türkiye'ye yardımları silaha çevirmesine izin vermeyin' başlığıyla yayınlanan Michael Rubin imzalı değerlendirme yazısında, Erdoğan'ın depremin ardından yaşanan süreçte yeterli bir "devlet adamı" görüntüsü vermediği söylendi.

Erdoğan'ın son yıllarda tehdit ettiği tüm ülkelerin arama kurtarma çalışmaları için Türkiye'ye destek gönderdiğine işaret edilen yazıda, "Erdoğan ise şu ana kadar bir devlet adamından daha azı oldu. Depremden en çok etkilenen bölgelerin belediye başkanlarını ve valilerini aradı, ancak muhalefet partilerine ait belediyeleri ihmal etti. Erdoğan, bir kez daha tüm Türklerin lideri olmadığını gösterdi" denildi.

ABD'de Biden yönetiminin Türkiye'ye yardım teklifi ettiği hatırlatılan yazıda, Erdoğan'ın "uygunsuz zamanda siyaset oyunu oynaması" nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı'nın depremden etkilenen herkesin ihtiyaçlarına göre yardım almasını sağlaması gerektiği söylendi.

ABD'li diplomatların deprem bölgesine giderek ihtiyaçları belirlemesi gerektiği savunulan yazıda, "Türkiye hükümeti örneğin depremden etkilenen Kürt kent ve köylerine yardım götürme arzusunda değilse ABD bunu doğrudan yapmalı. Erdoğan bunu söylerse, Beyaz Saray kendisinden açıkça hesap sormalı" ifadeleri yer aldı.

Gözlemcilerin Erdoğan'ın yardımları seçimler için fırsata çevirmemesini sağlamaları gerektiği kaydedilen yazıda, "Muhalefetin seçim kampanyaları ertelenirken, Erdoğan uluslararası yardımlardan kendine fayda sağlamamalı" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Erdoğan'ın dış yardımları kabul etmemesi durumunda B Planı olarak Suriye'de SDG kontrolündeki ve Türkiye destekli silahlı gruplara yakın olan kuzey bölgelerine yardım götürmesi gerektiği ifade edilen yazıda, arama kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından ABD'nin güvenilirliği ve şeffaflığı sağlamak için Türk yetkililerle görüşmesi gerektiği yazıldı.

Yazıda, "Erdoğan, aynı zamanda hükümetinin deprem bilimcilerin uyarılarını neden dikkate almadığını açıklamalı" ifadeleri kullanıldı.

'Erdoğan afet yardımıyla yeniden seçilmeyi garantiye alabilir'

Depremin ardından Alman Die Tageszeitung gazetesinde de Erdoğan'a ilişkin bir değerlendirme yer aldı.

Gazetenin Türkiye muhabiri Jürgen Gottschlich, afetin olası siyasi sonuçlarına ilişkin şunları yazdı:

“Erdoğan, afet yardımı performansıyla halkı ikna etmeyi başarırsa, yeniden seçilmeyi garantiye alabilir. Almanlar, Elbe’nin taşması sonrasında yaşanan sel felaketiyle mücadele çabaları sayesinde, herkesi şaşırtarak yeniden seçilen dönemin şansölyesi Gerhard Schröder’i iyi hatırlar. ... Savaş ve etnik çatışmalar dolayısıyla zaten bir kriz bölgesi olarak görülen Türkiye’nin güneydoğusu daha büyük bir kaosa sürüklenirse, bundan muhtemelen muhalefet fayda sağlar. Ancak ümit edelim ki, afetten etkilenenler açısından kriz yönetimi başarılı olsun.”