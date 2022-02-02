Direnişteki Yurtiçi Kargo emekçileri taleplerini 5 maddede dile getirdi

Yurtiçi Kargo Direnişi ikinci gününe girmiş durumda. Patronların Ensesindeyiz Ağı, direnişin olduğu yerde Yurtiçi Kargo'da esnaf-kurye modeliyle çalışan Hikmet T. ve Doğuhan Ü. ile görüştü.

“%17’lik zam açıklamasının ardından oranın yükseltilmesi talebinde bulunduk." diyen çalışanlar, bunun karşılığında şube kapatıldı ve sözleşmelerin feshedildiği bilgisi sözlü olarak tarafımıza iletildi. Direnişimiz ise zammın kabul edilmemesi ve arkadaşlarımızın işten çıkarılmasıyla başlamış oldu.” ifadelerini kullandılar.

Araçlarının bakım giderleri, vergileri, muayeneleri, sigortaları ve kendilerinin sigortalarını karşılamak zorunda olduğunu söyleyen çalışanlar, ellerine geçen ücretten masraflar çıkarıldığında geçinmenin mümkün olmadığını dile getirdiler.

Aralık ayında yapılan zamlar ve şimdi teklif edilen zam oranlarının gülünç olduğunu ileten çalışanlar, geçen seneki zam oranının sadece 15 kuruş olmasına rağmen o sırada kargo sayısı yüksek olduğu için geçinebildiklerini söylediler ve bir arkadaşlarının çarpıcı sözünü yinelediler: “Geçen yıl dağıttığımız her bir kargo başına iki ekmek alıyorduk, 50 kuruş cebimize kalıyordu. Şimdi verebileceğiniz ücret ile iki ekmek alabilelim, 50 kuruş size kalsın.”

Yurtiçi Kargo direnişindeki çalışanlar taleplerini beş maddede aşağıdaki gibi sıraladı: