Direnişteki Erkaplan Halı işçilerinden patron ve müdürler hakkında suç duyurusu

Gaziantep'te bulunan Erkaplan Halı'da çalışmakta olan işçiler, zam talebiyle iş bırakmış ve zam taleplerini kabul ettirmişti. Kazanımlarının ardından işbaşı yapacak olan işçileri fabrikaya sokmayan Erkaplan Halı patronu, sendikalı işçi çalıştırmayacağını açıklamıştı. İşçiler ise sendikasızlaştırma baskısına karşı direnişlerine devam etme kararı almıştı.

Erkaplan Halı işçileri, direnişlerinin 5. gününde sendikasızlaştıma baskısı yapan patron ve müdürler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gaziantep Adliyesi önünde bir araya gelen işçiler, suç duyurusu öncesi üyesi oldukları BİRTEK-SEN ile birlikte basın açıklaması düzenledi.

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen tarafından yapılan basın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

'Patron 'Sendikalı işçi çalıştırmam' dedi'

"Erkaplan Halı fabrikasında, işçiler Ağustos başında sendikamıza üye oldular ve 18 Ağustos günü taleplerini iletmek üzere fabrika önünde toplandılar. Aynı gün fabrika yönetimiyle yapılan görüşmeler sonucunda işçilerin talepleri kabul edildi ve anlaşma sağlandı. İşçiler tekrar işbaşı yapmak istedi. Ancak Fabrika Patronu Ali Kaplan ve Fabrika müdürleri işçileri içeri almadılar. Sendikadan istifa etmezseniz içeri giremezsiniz denildi. Patron 'Sendika benim kırmızı çizgimdir. Sendikalı işçi çalıştırmam' dedi.

Hakaret ve tehdit

İşçiler istifa etmeyi kabul etmedikleri için günlerdir fabrikaya alınmıyorlar. 19 Ağustos günü, işçiler yine içeriye alınmak ve işbaşı yapmak için fabrika önünde beklerken İşletme müdürü Mehmet Uğur Güllüce, ustabaşı Yunus Borazan, Patronun oğlu Yusuf Kaplan ve yanındakiler hakaret ve tehditler eşliğinde sendika genel başkanının üstüne yürüdü.

Bu provokasyon da işe yaramayınca bu kez de sahtekarlık ve komployla işçileri iş başı yapmıyorlar gibi göstermek için servisleri fabrikaya boş getirip video çektiler. Oysa işçiler o esnada fabrika önünde içeri alınmak için bekliyordu. Üstelik Patron Ali Kaplan işçilere öncesinde 3 gün izinlisiniz dediği halde.

En son dün sabah, yani 21 Ağustos günü, işçiler yine iş başı yapmak için iş başı saatinden önce servislerine binip fabrikaya gitti. Ama yine içeri alınmadılar. Fabrikanın diğer patronu Kadir Kaplan, aynı şekilde ve üstelik orda bulunan polis memurlarının gözü önünde işçileri sendikadan istifaya zorladı.

'Bütün anlattığımız suçların kanıtları elimizde'

Bütün bu anlattığımız suçların video görüntüleri ve diğer kanıtları elimizde. Birazdan bütün işçi arkadaşlarımızla birlikte bu suçları işleyen fabrika patronları Ali Kaplan, Kadir Kaplan, fabrika müdürü Mehmet Uğur Güllüce, Ustabaşı Yunus Borazan, patronun oğlu Yusuf Kaplan ve İnsan Kaynakları müdürü Buğra Öner hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

Ardından yine avukatlarımızla birlikte, 4 gündür sendikalı oldukları için işe alınmayan bütün işçiler için sendikal tazminat ve işe iade talebiyle arabulucu başvurusunda bulunacağız. Ve ardından da fabrika önüne giderek direnişimize devam edeceğiz."