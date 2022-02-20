Direnen Migros işçileri kazandı

Migros'un Esenyurt'taki deposunda direnen işçilerin kazanımını DGD-Sen duyurdu. Atılan tüm işçilerin işe geri alınacağı belirtildi.

Haber Merkezi

İstanbul'da Migros'un Esenyurt'taki deposunda işçilerin direnişi kazanımla sonuçlandı.

DGD-Sen sendikası tarafından yapılan açıklamada Haluk Levent'in arabuluculuğunda Migros yöneticilerinin katılımı ve garantörlüğünde taşeron firma Us Group ile yapılan görüşmenin sonuçlandığı belirtildi.

Sendikadan yapılan açıklamada "Görüşme sonucunda atılan tüm işçilerin geri alınması, ücret artışı, prim ödemeleri ile işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının giderilmesi ile ilgili detaylarını daha sonra açıklayacağımız şekilde mutabakata varılmıştır" denildi.

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Haluk Levent Migros direnişinin kazanımla sonuçlandığını duyurdu

 