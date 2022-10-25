Direnen Kumluca Belediyesi işçileri haklarını aldı

Antalya'da Kumluca Belediyesi işçilerinin, sendikalaştıkları için işten atılan arkadaşlarının işe iadesi ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) hakları için başlattıkları grev kazanımla sonuçlandı.

Yaklaşık bir aydır Antalya'nın Kumluca İlçesindeki belediye binası önünde devam eden grevle birlikte işten atılan 9 belediye işçisi işe iade edilirken işçilerin talep ettikleri maaş da kabul edildi.

"Maaşlar çok düşük olduğu için sendikaya üye olmak istedik. DİSK'e üye olduk. Belediye başkanı Mustafa Köleoğlu DİSK'e üye olmamızı istemediği için işten atıldık" diyen işçilerin başlattıkları mücadelede, bazı işçiler madde 46'dan işten atılarak "hırsızlık ve belediyenin gizli sırlarını açığa verme" başlıklarıyla suçlanmıştı. Tüm süreçler içinde grev ve direnişlerinde kararlılık gösteren işçiler "birleşen işçiler asla yenilmez" sloganıyla zaferini ilan etti ve tüm talepleri kabul edildi.