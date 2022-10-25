Şehir hastanesi inşaatında çalışan işçilerden 'zorunlu fazla mesai' eylemi

İzmir'de temeli 2014 yılında atılan ve 30 ayda tamamlanacağı açıklandığı halde yapımı yılan hikayesine dönen şehir hastanesinin inşaatında çalışan işçiler zorunlu fazla mesailere tepki gösterdi.

Şantiye alanında toplanan işçiler bugün sabah saatlerinde eylem yaparak "Yönetim istifa" sloganı attı.

DİSK'e bağlı DEV-YAPI-İŞ Sendikası'nın sosyal medya hesabından da şu açıklama yapıldı:

"Gama Türkerler ortaklığı ile yapılan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi şantiyesinde, aralarında üyelerimizin de olduğu inşaat işçileri zorunlu fazla mesaiye karşı eylemde. Emeğe saygı... Aylardır emek veren inşaat işçilerin yerini kendi yandaşları olan taşeronlara vermek için işçileri istifaya zorlamaya çalışıyorlar, bunu kabul etmiyoruz. İki gündür işçileri muhatap almayan duyarsız ve emek hırsızlığı yapan yöneticiler, işçilerin eylem gücünü gördüğünde muhatap almaya başladı."

Türkerler-Gama ortaklığında yapımı süren İzmir Şehir Hastanesi'nde daha önce de işçiler kötü çalışma şartları, sağlıksız koşullarda yemek verilmesi gibi gerekçelerle pek çok kez eylem yapmıştı. (ANKA)