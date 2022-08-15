Direnen inşaat işçileri kazandı

Ataşehir'deki finans merkezi şantiyesinde 6 gündür eylem yapan inşaat işçilerinin direnişi sonuç verdi. Dev-Yapı-İş, üyelerinin tüm taleplerinin kabul edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi

İstanbul Ataşehir Finans Merkezi’ndeki Halkbank Plazası’nı yapan ana firma YDA Group'un şantiyesinde çalışan inşaat işçilerinin çalışma koşullarına ve verilmeyen haklarına karşı 6 gündür sürdürdükleri direniş sonuç verdi. 

DİSK'e bağlı Dev-Yapı-İş'ten yapılan açıklamada şirket yetkililerinin sendika temsilcileriyle temasa geçerek tüm talepleri kabul ettiği ve yarın imzaların atılacağı belirtildi.

Sendikanın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi: “DİRENDİK KAZANDIK... YDA Group yetkilileri sendika temsilcilerimiz ile iletişime geçerek üyelerimizin tüm taleplerini kabul ettiklerini ilettiler. Yarın arabulucu imzaları atılacak. Gelişmelerden kaynaklı yarın Emlak Konut önünde gerçekleştireceğimiz eylemimiz iptal edilmiştir."

Haber

Hakları için Boğaziçi Köprüsü'nde eylem yapan inşaat işçileri gözaltına alındı