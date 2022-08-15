Direnen inşaat işçileri kazandı

İstanbul Ataşehir Finans Merkezi’ndeki Halkbank Plazası’nı yapan ana firma YDA Group'un şantiyesinde çalışan inşaat işçilerinin çalışma koşullarına ve verilmeyen haklarına karşı 6 gündür sürdürdükleri direniş sonuç verdi.

DİSK'e bağlı Dev-Yapı-İş'ten yapılan açıklamada şirket yetkililerinin sendika temsilcileriyle temasa geçerek tüm talepleri kabul ettiği ve yarın imzaların atılacağı belirtildi.

Sendikanın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi: “DİRENDİK KAZANDIK... YDA Group yetkilileri sendika temsilcilerimiz ile iletişime geçerek üyelerimizin tüm taleplerini kabul ettiklerini ilettiler. Yarın arabulucu imzaları atılacak. Gelişmelerden kaynaklı yarın Emlak Konut önünde gerçekleştireceğimiz eylemimiz iptal edilmiştir."