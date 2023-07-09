Direğe bağlı köpeği 14 kurşun ile öldüren zanlı tutuklandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde eğlence merkezinin önünde bağlı olan ve bir gün önce kendisine saldıran Pitbull cinsi köpeği ertesi gün 14 kurşunla öldüren Mustafa Orhan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Köpeğin sahibi İdris Küçük de yasaklı ırk köpek bulundurduğu ve gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle tutuklandı.

DHA'nın haberine göre; olay, Karasu ilçe merkezinde bulunan bir eğlence merkezinin önünde meydana geldi. 7 Temmuz gecesi eğlence merkezinin önündeki direğe bağlı olan Pitbull cinsi, başka bir eğlence mekanının sahibi olan Mustafa Orhan'a saldırdı. Köpeğin karın bölgesinden ısırdığı Orhan, ertesi gün yanında getirdiği tabancayla, direğe bağlı olan köpeğe ateş açtı. 14 merminin isabet ettiği köpek öldü. Köpeği öldüren Mustafa Orhan ile eğlence mekanının ve köpeğin sahibi İdris Küçük gözaltına alındı. Mustafa Orhan, emniyetteki ifadesinde köpeği kendisine saldırdığı için öldürdüğünü söyledi.

Mustafa Orhan, 'Sahipli hayvanı öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, İdris Küçük ise yasaklı ırk ait köpek bulundurduğu ve gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan köpeğin Mustafa Orhan'a saldırdığı ve vurulduğu anlar eğlence mekanının güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.