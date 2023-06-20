Diplomatik kaynaklar: Hakan Fidan Blinken'le Londra'da görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, 21-22 Haziran tarihlerinde Londra'da düzenlenecek Ukrayna gündemli konferansta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le görüşeceği öğrenildi.

Al Monitor'dan Amberin Zaman'a konuşan diplomatik kaynaklar, ikilinin görüşmesinde ana gündemim Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine olan itirazı olacağını aktardı.

Bu, iki bakanın yüz yüze ilk görüşmesi olacak. Blinken, ilk olarak Hakan Fidan'ı 8 Haziran'da telefonla arayarak Dışişleri Bakanı olarak atanmasını tebrik etmişti. Blinken, telefon görüşmesinde İsveç meselesini de gündeme getirmişti.