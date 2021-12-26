Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi | Ruhi Su Dostlar Korosu

Ruhi Su Dostlar Korosu, Ruhi Su tarafından 1975 yılında kuruldu. Koro, 1975 yılının Aralık ayında yapılan seçmelerin ardından bir araya gelen 60 kişiyle "Dostlar Korosu" olarak, Şişli’de faaliyet gösteren Dostlar Tiyatrosu bünyesinde çalışmalarına başladı.

Türkülere ve çok sesli çalışmalara yer veren Dostlar Korosu ilk olarak "Pir Sultan" ve "Köroğlu ve Türküler" konserleriyle seyirciyle buluştu. Bu konserlerin ardından koro, 1976'da "El Kapıları", 1977’de "Sabahın Sahibi Var", 1978’de ise "Semahlar" albümlerinin kayıtlarını gerçekleştirdi. Bu albümlerde Sümeyra Çakır, Ruhi Su'ya eşlik etti.

12 Eylül darbesinden sonra çalışmalarına ara veren koro, Ruhi Su’nun 1985'te ölümünden sonra çalışmalarını sürdürdü ve Ruhi Su'nun anısına bir saygı ifadesi olarak adını "Ruhi Su Dostlar Korosu" (RSDK) olarak değiştirdi.

Ruhi Su Dostlar Korosu, kuruluşundan bugüne Timur Selçuk, Sarper Özsan, Hüseyin Tutkun, Cenan Akın, Öcal Öcalan, Refik Köksal, Cengiz Ünal, Ortaç Aydınoğlu ve Berktay T. Akyıldız, Emin İgüs, Mutlu Ödemiş gibi müzisyenlerin yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. RSDK, başlangıcından itibaren asıl mesleği müzik olmayan amatörlerden oluştu ve bugüne kadar beş yüzün üzerinde korist yetiştirdi.

Ruhi Su Dostlar Korosu, halen çalışmalarını Haluk Polat'ın şefliğinde sürdürmektedir. Koronun repertuvarında, tek sesli ve çok sesli 500’e yakın türkü bulunmaktadır.

RSDK, geleneksel repertuvarını çeşitli dillerdeki şarkılarla genişletti ve şimdi bu repertuarı Suyun İzi adlı çalışmayla dinleyicisiyle buluşturdu.

Ruhi Su Dostlar Korosu'nun bu albümüne Ahura Ritm Topluluğu, Emin İgüs, Fırat Tanış, Erdem Oral, Alexandra Gravas ve Şuşan Kalataş gibi topluluk ve sanatçılar destek verdi.

Koro'nun geçtiğimiz hafta yayınlanan albümü Spotify, Youtube Music gibi platformlardan dinlenebilir.