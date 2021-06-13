Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi | Gustavo Dudamel/Simon Bolivar Senfoni Orkestrası

Bugünkü köşemizde Venezuelalı şef Gustavo Dudamel ve Simon Bolivar Senfoni Orkestrası'na yer vereceğiz. En iyi genç kuşak şefler arasında gösterilen Dudamel 1981 yılında dünyaya geldi. Tromboncu bir baba ve şarkıcı bir annenin oğlu olarak dünyaya gelen Gustavo Dudamel, Venezuela'da 1975 yılından beri faaliyet gösteren El Sistema adlı eğitim programına dahil olarak müziğe başladı. 10 yaşında keman çalmaya başlayan sanatçı kısa bir süre sonra besteciliğe yöneldi. Rodolfo Saglimbeni ile 1995 yılında orkestra şefliği üzerine çalışmaya başlayan Dudamel, eğitimini aynı zamanda El Sistema'nın kurucusu olan José Antonio Abreu ile sürdürdü. 1999 yılında Simon Bolivar Senfoni Orkestrası'nın müzik direktörlüğüne getirilen genç müzisyen, kendisi gibi El Sistema programında yetişmiş olan genç müzisyenlerden oluşan bu orkestrayla pek çok ülkede konserler verdi.

Halen Simon Bolivar Senfoni Orkestrası'nın şefliğini yürüten Gustvo Dudamel, Berlin Filarmoni Orkestrası, Los Angeles Filarmoni Orkestrası, Göteborg Senfoni Orkestrası, New York Metropolitan Operası gibi pek çok önemli orkestrayı yönetti, bu orkestraların şefi olarak çok sayıda kayıtta yer aldı ve pek çok ödüle layık görüldü.

Gustavo Dudamel, Venezuela'nın özgün bir müzik eğitim programı olan El Sistema'da yetişmiş çok sayıda müzisyenden biridir. 1975 yılında, aynı zamanda bir iktisatçı ve eğitimci olan piyanist/şef José Antonio Abreu tarafından kurulan program, Venezuela'nın yoksul mahallelerinde yaşayan çocuklar için "Toplumsal Değişim İçin Müzik" mottosuyla kuruldu. Tamamen ücretsiz olarak, pek çok gönüllü müzik eğitimcisinin de katılımıyla gerçekleştirilen program, yoksul mahallelerdeki çocukların müzikal potansiyelini ortaya çıkarmayı ve çocukları şiddet ortamından uzak tutmayı amaçladı. Chavez hükümetinin de desteğiyle ülke geneline yayılan El Sistema, 2015 itibariyle 400 merkeze ulaşırken Venezuela'da 700 bin müzisyenin yetişmesini sağlayan bir eğitim programı haline geldi.

Şimdi, El Sistema programında yetişen müzisyenlerin oluşturduğu Simon Bolivar Senfoni Orkestrası'nı, yine El Sistema'nın yetiştirdiği şef Gustavo Dudamel yönetimiyle izliyoruz.

Gustavo Dudamel & Simon Bolivar Senfoni Orkestrası – Bernstein: Batı Yakasının Hikâyesi: Mambo