Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi | Camille Saint-Saëns

Romantik dönemin popüler bir bestecisi, orgcusu, piyanisti ve şefi olan Saint-Saëns 9 Ekim 1835 tarihinde dünyaya geldi. İlk konserini 10 yaşında gerçekleştiren Saint-Saëns, Paris Konservatuvarı’nda aldığı eğitimin ardından Paris’teki Saint-Merri’de ve ardından La Madeleine'de kilise orgcusu olarak çalıştı. Yirmi yıl kilise orgcusu olarak çalıştıktan sonra Avrupa ve Amerika'da aranan popüler bir piyanist/ bestecisi haline geldi.

1871 yılında Société Nationale de Musique'in kurucu üyelerinden biri olan besteci, bir dizi senfonik şiirinin ardından popülerliğini, bestelemiş olduğu piyano konçertolarıyla sağlamıştır. İlk operası olan Samson ile Delilah ise İngiltere’de Franz Liszt’nin girişimleri sayesinde sahnelenmiştir. Saint-Saëns ömrü boyunca Lizst'e minnettarlık duymuş ve en iyi eserlerinden biri olan 3. Senfonisi'ni Lizst'e ithaf etmiştir.

Bestecinin bugün dinleyeceğimiz eseri olan ''Introduction et Rondo Capriccioso''su, bir keman ve orkestra bestesi olarak 1863 yılında bestelenmiştir. Introduction et Rondo Capriccioso, eseri 1867 yılında seslendiren büyük kemancı Pablo de Sarasate’ye ithaf edilmiştir. Saint-Saëns bu eseri, başlangıçta ilk keman konçertosunun finali olarak tasarladıysa da esere gösterilen büyük ilgi karşısında besteci, bu eseri, orkestra ve keman için özgün bir müzik olarak yayınlamıştır. Eser, çeşitli enstrümanlar için çok farklı şekillerde düzenlenmiştir. Rondo formunda yazılmış olan eser, keman repertuarında teknik açıdan büyük ustalık gerektiren eserlerin arasında yer almaktadır. Eseri bugün sizlere, büyük kemancı David Oistrakh’ın yorumuyla dinletiyoruz.