Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi | 657

Bugünkü köşemizde pek fazla tanınmayan fakat Türkiye rock müzik tarihinin ilginç gruplarından biri olan bir gruba yer vereceğiz; 65...

Grup, adını, tüm üyelerinin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olmasından aldı. Fatih Korkmaz, Kutman Ersoy, Emre Özorhan, Çağatay Özkan, Kemal Günüç ve Bora Akyol tarafından 1996 yılında kurulan 657, rock müziğe "klasikçi" bir bakışla yaklaşan iki albüm çıkardı. Üyelerinin tamamı klasik müzik eğitimi almış olan grup, bu alandaki birikimini rock müzikle buluşturmayı amaçlayan "deneysel" çalışmalar yaptı. Gerek grup gerekse üyeler hakkında ne yazık ki oldukça az bilgiye ulaşabiliyoruz.

Oldukça sınırlı bir kitleye ulaşabilmiş fakat bu kitlenin hafızasında yer etmeyi başarmış olan bu grubun ilk albümü olan "Çatlak", 1996 yılında yayınlandı. Opera tekniğinin rock bir soundala harmanlandığı albüm, Türkiye rock müzik tarihi açısından önemli bir kilometre taşı olarak görülebilir. Çatlak albümünün ardından grubun ikinci ve son albümü "Bilseydik Yaşamazdık", 2003 yılında yayınlandı. Ne var ki bu albüm, ilk albümün gölgesinde kaldı. 657, verdiği az sayıda konser ve iki albümün ardından çalışmalarına son verdi.

Köşemizde bugün, 657 grubunun "Çatlak" albümünde yer alan "Yurdumun Güzel İnsanı" adlı şarkıyı dinliyoruz.