'Dindarlar' kavgası: AKP'li vekil isim vermeden Bülent Arınç'ı hedef aldı

AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu partisinin danışma toplantısında Bülent Arınç’ı hedef aldı.

“Bugünlerde bir umutsuzluk tablosu, bir karanlık tablo, motivasyon düşürmeye yönelik her taraftan söylemler var. Bunlardan birisi de belki, bunu çok önemsiyorum ağırıma gidiyor" diyen Katırcıoğlu, "Diyor ki birisi çıkıp 'dindarlar, cebine giren ve çıkan paraya göre siyasi tercihlerini belirleyecek' diyor. Bunu söyleme cürreti gösteriyor. Ben de buradan huzurlarınızda diyorum ki dindarlar; yani milletimiz davasına, ülkesine midesinden değil gönülden bağlıdır" ifadesini kullandı.

Arınç ne demişti?

Bülent Arınç, geçen hafta katıldığı bir programda, “Bizim dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz. Çünkü onlar dini böyle hamaset kokulu konuşmaların yanında cebine giren ve cebinden çıkan paraya bakar. Eğer onda bir eksilme görüyorsa, din, iman, vatan, millet, bunlar bir kenarda durur, onlara saygısını eksik etmez ama değer yargıları tamamen değişebilir” demişti.