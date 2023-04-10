Dina'nın ölümüyle ilgili şüpheli üçüncü kez serbest: Bir hukuk garabetine tanıklık ediyoruz

Karabük’te Filyos Çayı’nda ölü halde bulunan Gabonlu öğrenci Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nun soruşturması kapsamında daha önce iki kez serbest bırakılan D.A. üçüncü kez gözaltına alınarak hâkim karşısına çıkarıldı. D.A. üçüncü kez serbest bırakıldı.

Cumhuriyet'ten Rengin Temoçin'in haberine göre, Dina'nın avukatı Kerim Bahadır Şeker D.A’nın üç kez serbest bırakılmasıyla ilgili “Türk hukuk tarihinde daha önce savcılık makamının üç kere tutuklamaya sevk ettiği bir kişinin üç sefer yargı makamı tarafından reddedilip serbest bırakıldığı mevcut değil. Burada tarihe tanıklık ediyoruz. Bir hukuk garabetine tanıklık ediyoruz. Hukukun ayaklar altına alınmasıyla karşı karşıyayız. Bu kararı kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu karardan geri dönülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu hatadan bu garabetten en yakın zamanda geri dönüş geri dönülmesini temenni ediyoruz. Konu hakkında kuvvetli suç şüphesi ve yeterli delillerin toplandığına ilişkin görüşümüz bulunmasına rağmen böyle bir kararı kabul etmediğimizi tekrar belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Sürece ilişkin konuşan Şeker, “İlk başta suda boğulma ve doğal yollarla ölüm olarak açıklandı. Biz otopsi raporunda böyle bir şey olmadığını vurgulaya vurguluya ifade ettik. İlk başta, ‘boğulma’ denilerek konu kapatılmaya çalışılacaktı” dedi.