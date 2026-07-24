Dilovası’nda Kürtçe tiyatro oyunu saatler kala engellendi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde tiyatrocu Bahoz Özsunar’ın sahneleyeceği Kürtçe “Mamoste Stand Up” adlı gösteri, başlamasına saatler kala engellendi.

Barikat Kocaeli tarafından düzenlenen gösterinin bugün saat 20.00’de, AKP yönetimindeki Dilovası Belediyesi’ne ait Dilovası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

Etkinlik öncesinde organizasyon yetkilileri, kültür merkezi görevlileri tarafından “gerekli izinlerin alınmadığı” gerekçesiyle Dilovası Kaymakamlığı’na yönlendirildi.

Kaymakamlığın ardından emniyet yetkilileriyle görüşen organizasyon ekibine ilk aşamada gösteri hazırlıklarına devam edebilecekleri bildirildi. Ancak oyunun başlamasına saatler kala emniyet birimleri tarafından gösterinin sahnelenmesine izin verilmeyeceği iletildi.

Özsunar’dan dayanışma çağrısı

Karara tepki gösteren Bahoz Özsunar, Kürtçe oyunun kaymakamlık, belediye ve emniyet tarafından engellendiğini belirterek şunları söyledi:

Yasağın, devlet ile DEM Parti arasında yürütülen demokratik toplum sürecinin bu aşamasında ne kadar doğru olduğu tartışmalıdır. Kürtlerin devletle barışmak istediği bu süreçte yaşanan yasaklamalar bizi derinden üzmektedir.

Özsunar, sürece destek veren siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını, sosyalistleri ve sanatseverleri karara karşı dayanışmaya çağırdı.

Gösterinin duyurusunda etkinliğin tamamının Kürtçe yapılacağı belirtilmiş, Özsunar’ın gündelik yaşamdan toplumsal ilişkilere uzanan gözlemlerini izleyicilerle paylaşacağı aktarılmıştı.

Dilovası Kaymakamlığı ve Dilovası Belediyesi’nden engellemeye ilişkin henüz kamuoyuna açık bir açıklama yapılmadı.

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