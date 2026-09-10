Dilovası katliamı davası: Belediyenin üst düzey yöneticileri tahliye edildi, iki zabıta müdürü tutuklandı

Kocaeli Dilovası'nda 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği işçi katliamına ilişkin davada patronlar ve kamu görevlilerinin dosyası birleştirilmişti.

Kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin aralarında şirket ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 10'u tutuklu, 1'i firari 23 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması tamamlandı.

Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki salonda dün başlayan duruşmaya, tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

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Zabıta müdürlerinden 'haberim yoktu' savunması

Eski Zabıta Müdür Vekili tutuksuz sanık Cengiz Taşdemir, 2019-2024 yılları arasında görev yaptığını söyledi.

Yangının yaşandığı binaya verilen ruhsattan haberinin ve bilgisinin olmadığını ileri süren Taşdemir, olayda ihmal ve kusurunun bulunmadığını savundu.

Zabıta Müdür Vekili tutuksuz sanık Nizamettin Balcı ise söz konusu işyerine ait ruhsatın, kendisi göreve gelmeden 10-15 gün önce verildiğini belirterek, bu nedenle ruhsatla hiçbir alakasının olmadığını söyledi.

Balcı, "Yangından birkaç hafta önce yaptığım tesadüfi denetimde Kurtuluş Oransal ile tanıştım. İşyerinin ruhsatını görmek istediğimde muhasebecide olduğunu söyledi. Bunun üzerine belediyenin ruhsat servisini aradım, ruhsatının olduğu söylendi. Kurtuluş Oransal da işyeri sahibiyle problemleri olduğundan 10-15 gün içerisinde taşınacağını söyledi. Ben de bunun üzerine tutanak düzenledim." diye konuştu.

'Ruhsatı var görünüyordu'

Tanık zabıta personeli D.K, ruhsat biriminde görev yaptığını belirterek, yangından birkaç hafta önce Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı'nın kendisini arayarak yangının çıktığı işletmenin ruhsatının bulunup bulunmadığını sorduğunu, sistemden yaptığı kontrolde işletmenin ruhsatının bulunduğunu söylediğini ifade etti.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, yangında hayatını kaybedenlerin 15 yakınına söz hakkı verirken, aileler birleşen dosyadaki sanıklardan da şikayetçi olduklarını söyledi.

İki belediye görevlisi tutuklandı

Mahkeme heyeti, Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı ile eski Zabıta Müdür Vekili Cengiz Taşdemir'in tutuklanmasına, eski Yapı Kontrol Müdürü Cihan Sorgucu, eski Yapı Kontrol Müdür Vekili Selim San, dönemin İmar ve Şehircilik Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Öztürk ve Yapı Kontrol Müdürü Muammer Telli'nin adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağıyla tahliye edilmelerine, diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Kasım'a erteledi.

Aileler karara tepki gösterdi.

Ne olmuştu?

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Ravive kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025'te çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız da 15 Kasım'da yaşamını yitirmişti.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 97 sayfalık iddianamede, tutuklu kozmetik firması yetkilileri Altay Ali ve kardeşi İsmail Oransal ile ortak üretim yaptığı değerlendirilen kozmetik firmasının yetkilileri Aleyna Oransal ve tutuklu sanık Gökberk Güngör hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 7'şer kez müebbet, "olası kastla mala zarar verme" suçundan ise 3'er kez 5 ay 10 günden 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Olayın yaşandığı fabrikaya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren Küresel OSGB firmasının işletmecisi firari Ü.Ç, sorumlu müdürü Ü.A. ile iş güvenliği uzmanları M.D. ve S.Ç, fabrika binasının eski sahibi G.D, binayı satın alan şirketin yetkilileri C.Ö.Y, Ö.Y. ve Ö.Y'nin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, kozmetik firması yetkililerinin kaçmasına yardım ettikleri gerekçesiyle tutuklu Ali Osman Akat ve Abdurrahman Bayat ile tutuksuz Ö.A. ve Ö.Y. için "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ayrıca, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca, görevli ve eski belediye çalışanı 7 kişi hakkında hazırlanan ve mevcut dosyayla birleştirilmesine karar verilen iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

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