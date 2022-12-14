Dilek İmamoğlu: Direnmeye devam edeceğiz

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, hapis cezası ve siyasi yasak kararına ilişkin, "Asla kabul edilemeyecek, hukuk dışı kararlarla ülkesini seven insanları yıldıramayacaksınız. Biz direnmeye, herkesin kendini güvende hissedebileceği bir hukuk düzenini ülkemizde yeniden inşa etmek için mücadele etmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.