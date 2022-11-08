Dilek Ertek'in şüpheli ölümüne ilişkin yeni açıklama

Erkek arkadaşıyla bindiği cruise gemisinde balkondan düşerek öldüğü belirtilen Dilek Ertek'e ilişkin soruşturma sürüyor.

Ertek'in öldürüldüğü, mücevherlerinin kayıp olduğu ve gemide kaybolduğu haberinin 20 saat sonra verildiği de iddialar arasında.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, o gemide çalışan görevli "Balkondan düşmesi imkansız, atlaması için özel çaba sarf etmesi gerekir. Sevgilisinin davranışları şüphe uyandırıyor. Kayıp haberi 20 saat sonra verilmiş. Gemide ayrı zaman geçirmek birlikte zaman geçirmekten daha zordur" ifadelerini kullandı.