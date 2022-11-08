Dilek Ertek’in ölümüne ilişkin aile avukatından yeni açıklama

Dilek Ertek, Norwegian Spirit adlı gemide seyahat ederken, 25 Ekim gecesi gemiden şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmişti.

Dilek Ertek’in denize düşmesinden sonra gemi, Tahiti’deki Papeete Limanı’na gelmişti. Ertek’in oğlu Gökçe Atuk, annesinin düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin avukatları ile birlikte gemi ve gemiyi işleten şirketle görüşmelerde bulunmuştu.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, aile avukatı Didem Konaş Büyükpınar, bazı medya kuruluşları tarafından yanlış haberlerin yapıldığını söyleyerek, “Bilgilendirmeyi basın açıklamaları ile yapacağız” dedi. Avukat Büyükpınar, düzenlenecek cenaze töreniyle ilgili ise, “Yer ve zaman bilgisi belli değil” açıklamasında bulundu.