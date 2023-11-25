Dilan ve Engin Polat'ın mali müşaviri itirafçı oldu: 'Naylon fatura miktarı 1 milyar TL'

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat ile ilgili soruşturma devam ederken avukat Ahmet Gün'ün ardından Polatların mali müşaviri Zümrüt Yerebakan da itirafçı oldu.

Sabah'tan İlker Turak'ın haberine göre, tutuklu olan Polatların mali müşaviri Zümrüt Yerebakan, MASAK raporunda yer alan tüm şirketlerin kredi kartı ve e-ticaret platformlarının dökümlerini CD içinde emniyete teslim ederek itirafçı oldu.

MASAK raporunda Gün tarafından kesilen naylon fatura miktarının 300 milyon lira olarak belirtildiğine dikkat çeken Zümrüt Yerebakan, naylon fatura miktarının 1 milyar liranın üzerinde olduğunu söyledi.

Firmaların önce yabancıya devrinin yapıldığını, devir işlemleri bittikten sonra birkaç ay boş beyanname verildiğini, daha sonra da stok affı beyannamesi verilerek söz konusu firmaların Rise&Shine firmasına sahte fatura düzenlediğini söyleyen Zümrüt Yerebakan, Ahmet Gün'ün kurduğu sistemi detaylarıyla anlattı.

Gün'ün nasıl ifade vermeleri gerektiği konusunda kendisine talimatlar verdiğini aktaran Yerebakan, aleyhine ifade vermemesi için de kendisini tehdit ettiğini kaydetti.