Dilan ve Engin Polat hakkında bir tutuklama istemi daha

Dilan Polat-Engin Polat çifti, şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade vermek için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi.
Şarkıcı Banu Parlak’ın 1 Ekim’de Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan güzellik merkeze silahlı saldırı meydana gelmişti.
Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatmıştı.
Dilan Polat-Engin Polat çifti ile Sezgin Polat, şarkıcı Banu Parlak’ın Bahçeşehir’deki güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde azmettirici olarak ifade vermek için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi.
Polat çifti, tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Kara para aklama ve vergi kaçırmadan tutuklamışlardı
Polat çifti, kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları nedeniyle gözaltına alınmış ve Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişlerdi.
Hakimlik, Engin Polat ve Dilan Polat'ın tutuklanmasına karar vermişti.